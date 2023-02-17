Gediz’de minik yüreklerden iç ısıtan davranış

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Kütahya’nın Gediz ilçesinde vatandaşlar yürütülen yardım kampanyasına desteklerini sürdürüyor.

Yardıma koşan vatandaşlar arasında yer alan iki minik, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, depremzedelere ulaştırılması için Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teslim etti.

Ayrıca Cemile Kalaycı isimli ilkokul öğrencisi de kumbarasında biriktirdiği harçlığını Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili’ye teslim ederek depremzedelere ulaştırılmasını istedi.

Çocukların bu davranışlarından dolayı gurur duyduğunu ve duygulandığını dile getiren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan asrın felaketi sonrası hepimiz büyük üzüntü yaşamaktayız. Acılarımızın en kısa sürede sarılması için Gediz halkı ile başlattığımız yardım kampanyamıza 7’den 70’e tüm halkımızın büyük destek vermesi bizleri gururlandırdı. Bu çalışmalarımız esnasında içimizi ısıtan görüntülere de şahitlik ediyoruz. İki minik yavrumuz kocaman yürekleri ile kampanyamıza kumbaralarını bağışlamaları bizleri ayrıca gururlandırdı. Yüreklerimizi ısıtan bu davranışından dolayı kendilerine ve onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Gediz’in altın yürekli çocukları, iyi ki varsınız” dedi.