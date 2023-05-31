Gediz’de minik Kur’an Kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin 10.yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğu program büyük beğeni kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu "4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları 10 Yıl Etkinlikleri" çerçevesinde Gediz’de faaliyet gösteren bütün 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları tarafından Gediz Belediye Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Programa İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, ilçe protokolü ve öğrenci velileri katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, insanın kişiliğinin oluşmasında en büyük etkenlerden birinin eğitim olduğuna dikkat çekti.

Turan, konuşmasında, “Eğitim yaşı uzmanların ifadesi ile dörtlü yaşlardan itibaren başlıyor. 4-6 Yaş Grubu Kur’an kurslarımızda başta Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (sas)’in güzel ahlakı eğitimi olmak üzere, insanı seven, topluma faydalı, aile değerlerine bağlı nesiller yetiştiriyoruz. Kurslarımızdan desteklerini esirgemeyen Kaymakam Hakan Alkan’a, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a, minik öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere emek sarf eden hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programda birbirinden güzel gösterilerini izleyicilere sunarken, sene boyunca öğrendikleri sure ve duaları okuyarak büyük alkış aldılar. Program bitiminde ise müftülük tarafından hazırlanan şişme oyun parkında ve palyaçolarla doyasıya eğlendiler.