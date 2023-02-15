Gediz’de Mevlid-i Şerif programı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde deprem şehitleri ve depremde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İlçeye bağlı Altınkent Köyü Camii’nde düzenlenen programa Uşak İl Müftü Yardımcısı Vehbi Bardakçı, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, depremde vefat eden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’nin yakınları ile köy halkı katıldı.

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve din görevlileri tarafından okunan okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif’in ardından Uşak İl Müftü Yardımcısı Veli Vehbi Bardakçı sohbet etti. Uşak İl Müftü Yardımcısı Bardakçı, "Ülkemizin 10 ilinde yaşanan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu üzüntümüz Ömer Faruk Hocamızın ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi sonucu daha da katlandı. İnşallah millet olarak kenetlenerek kötü günleri hep birlikte aşacağız. Ömer Faruk hocamızla, Gediz İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yaptığım süreçten bu yana tanışıklığımız var. O, beyefendi kimliği ile örnek bir şahsiyet idi. Onu samimiyeti ve hep güler yüzlü oluşu ile hatırlayacağız. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden başta Ömer Faruk hocamız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Program Müftü Sebahattin Turan’ın yapmış olduğu dua ile sona erdi.