Gediz’de Mangala Turnuvası

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mangala Turnuvası düzenlendi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde her okulun kendi bünyesinde yapmış olduğu eleme turları neticesinde ilk 3’e giren öğrenciler yarışmaya katıldı.

İlçeye bağlı köy, belde ve merkez okullarından 28 İlkokul, 24 Ortaokul öğrencisinin katıldığı Mangala turnuvasında yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

Yarışmalar sonunda ilkokullar kategorisinde; Kurtuluş İlkokulu’ndan Halil Efe Bozkurt birinci, Kurtuluş İlkokulu’ndan Yaşar Demirkesen ikinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan Emir Haner üçüncü ve Zafer İlkokulu’ndan Rana Nur Atila dördüncü oldu.

Ortaokullar kategorisinde ise, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ebrar Çelik birinci, Üzümlü Ortaokulu’ndan Ayşe Saygın ikinci, Erdoğmuş Ortaokulu’ndan Esma Nur Ulutürk ve Atatürk Ortaokulu’ndan Mehmet Berk Cangür üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya ve para ödülleri takdim edildi.

Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Gediz Belediye Başkan Vekili Gülşen Şener Erkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.