Gediz’de kurtuluşun 100. yılında yüzme yarışması

Kütahya’nın Gediz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde “Kurtuluş İçin Bir Kulaç da Sen At” yüzme yarışması düzenlenecek.

Gediz’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl etkinlikleri içerisinde 1 Eylül tarihinde yapılacak olan yarışmaya 2006 ve 2013 yılları arasında doğan vatandaşlar katılabilecek.

Başvurular 29 Ağustos 2022 tarihine kadar Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacak.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bu anlamlı günde güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümünde Kurtuluş İçin Bir Kulaç da Sen At Yüzme Yarışması düzenleyerek, Gediz’in düşman işgalinden kurtuluşunun coşku ve heyecanını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz” dedi.