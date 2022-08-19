banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler

Gediz’de kurtuluşun 100. yılında yüzme yarışması

Kütahya’nın Gediz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde “Kurtuluş İçin Bir Kulaç da Sen At” yüzme yarışması düzenlenecek.

KÜTAHYA 19.08.2022, 15:21
Gediz’de kurtuluşun 100. yılında yüzme yarışması

Kütahya’nın Gediz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde “Kurtuluş İçin Bir Kulaç da Sen At” yüzme yarışması düzenlenecek.

Gediz’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl etkinlikleri içerisinde 1 Eylül tarihinde yapılacak olan yarışmaya 2006 ve 2013 yılları arasında doğan vatandaşlar katılabilecek.

Başvurular 29 Ağustos 2022 tarihine kadar Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacak.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bu anlamlı günde güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümünde Kurtuluş İçin Bir Kulaç da Sen At Yüzme Yarışması düzenleyerek, Gediz’in düşman işgalinden kurtuluşunun coşku ve heyecanını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu