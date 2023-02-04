Gediz’de kız öğrencilere yönelik ’Gençliğe değer kampı’ sona erdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde kız öğrencilere yönelik düzenlenen ’Gençliğe değer kampı’ veda programı ile sona erdi.

Gediz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz Kur’an Kursu’nda, 10 Kur’an Kursu öğreticisinin rehberliğinde kız öğrencilere yönelik Gençliğe Değer ara dönem kampı düzenlendi. Düzenlenen kamp programı veda programı ile sona erdi.

Veda programına Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan Gençlik Koordinatörü Uzman Vaiz Hülya Budak, Kur’an Kursu Öğreticileri ve gençler katıldı.

35 gencin katıldığı kamp programında, namazların cemaatle kılınması, ilmihal dersleri, pasta atölyesi, film saati, yarışma etkinlikleri yapıldı.

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Gençliğe değer ara dönem kamp programlarımız, 29-31 Ocak tarihleri arasında 11 erkek öğrenciyle, 1-3 Şubat tarihleri arasında ise 35 kız öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Düzenlenen kamp programlarında gençlerimize, ibadet alışkanlığı kazandırmak, ortak yaşama bilinci, milli ve manevi duygular aşılamayı gayret ettik. Kamp programlarımıza katılan gençlere ve ailelerine, gençlerimize kamp programı boyunca rehberlik eden görevlilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Program Müftü Sebahattin Turan’ın gençlere katılım belgesi takdim etmesi ile sona erdi.