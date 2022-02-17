Gediz’de ’Kat’ı Sanatı Kursu’ açıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kat’ı Sanatı Kursu açıldı.

Usta Öğretici Şeyma Akgün tarafından verilen kursta amacın kursiyerlere el beceri gelişimi, zihin çalıştırma, akıl yürütme, stres ve kaygıyı giderici terapi niteliğinde olacağı öğrenildi.

Osmanlı döneminden günümüze kadar süregelen geleneksel sanat ismini arapça kat kelimesinden aldığını ve kesme anlamına geldiğini söyleyen usta öğretici Şeyma Akgün, “Bu kelimeden türeyen Kat’ı bir desenin ya da yazı istifinin kağıda oyulması ile icra edilen bir süsleme sanatıdır. Kat’ı sanatı 16.yüzyılda Osmanlı Devleti döneminde yaygın bir resim sanatı olarak yapılmış. Yüzyıllar içerisinde Türk Kat’ı eserleri bir gelişim sergilemiş, özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde kitap süslemeciliğinde kullanılmıştır” dedi.

Akgün, “Kat’ı sanatı geçmişin dokularını yansıtırken aynı zamanda güncelliğini korumakta ve günümüze uyarlanmaktadır. Hem tarihi hem modernliği harmanlamaktayız. Kişiler üzerindeki etkisine gelirsek; el beceri gelişimi, zihin çalıştırma, akıl yürütme en önemlisi de stresi, kaygıyı giderici ve bir terapi eğitimi diyebiliriz. Resim ortaya çıktığında insanların gözlerindeki mutluluk ve heyecan; bir şeyleri başarabilmenin göstergesidir. Resim üretmektir, kendimizi yansıtmaktır, kendimizi ifade edebilmektir. Kısacası kendimizi anlatmaktadır” ifadelerini kullandı.