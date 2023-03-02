Gediz’de iyilik tırı dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde müftülük tarafından “Türkiye İçin İyilik Vakti” sloganı ile düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 1 tır yardım deprem bölgesine gönderildi.

Ulu Camii ve Serdar Camiinde toplanan yardım malzemeleri merkez, belde ve köylerde görev yapan din görevlileri tarafından tıra yüklenerek yola çıkması için hazır hale getirildi.

Depremzedelerin ihtiyaçları için yola çıkan kuru gıda yüklü tır için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası kadim şehirlerimizde çok büyük yıkımlar yaşandı. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Birçok insanımız yaralandı. Ülke olarak kenetlenerek kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Müftülüğümüz olarak bizzat deprem bölgesine giderek ve yardım kampanyaları başlatarak depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bugünde Gediz’in hayırsever halkının katkılarıyla 1 tır kuru gıdayı depremden etkilenen Hatay’a gönderiyoruz. Bu iyilik tırına katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz. Rabbimiz hayırlarını kabul etsin" dedi.

Müftü Turan’ın yapmış olduğu dua ile kuru gıda yüklü yardım tırı yola çıktı.