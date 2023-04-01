Gediz’de iyilik çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kütahya’nın Gediz ilçe Müftülüğü tarafından oluşturulan “İyilik çarşısı” depremzede aileler ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuldu.

Ulu Cami’de açılan iyilik çarşısında hayırseverlerin bağışladığı gıda ve giyim malzemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

"İyilik çarşısının varsa getir yoksa götür" sloganı ile hareket ettiğini söyleyen Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “Gediz’de misafir edilen depremzedeler ile ihtiyaç sahipleri için bu projeyi hayata geçirdik. İyilik çarşımızda tekstil, ayakkabı ve gıda gibi malzemelerimiz bulunmakta. Elimizden geldiği kadar depremzede ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bunun vatandaşlarımıza manevi destek de veriyoruz. Çok sayıda kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşımız destekleri ile bizleri memnun ediyorlar. Desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.