Gediz’de İstiklal Ruhu Şiir Yarışması

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 1 Eylül Gediz’in Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir yarışması finali yapıldı.

Yarışmacıların yazmış olduğu eserler, Jüri Üyeleri Hamiyet Cingöz Cangür, Pınar Günaydın Orhan, Salih Dönmez ve Sinan Şahan tarafından değerlendirildi.

Gediz’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri içerisinde 100. yılında “Gediz İstiklal Ruhu Şiir Yarışması’na” Gediz’den, ülke genelinden ve yurt dışından 51 eser katıldı.

Jüri üyeleri tarafından dereceye giren eserler, kutlama programı çerçevesinde Göksel konseri öncesi Gediz Açık Hava Sahnesinde açıklanacak.

100. Yılında Gediz İstiklal Ruhu Şiir yarışmasına katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Bu anlamlı günde güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde “100. Yılında Gediz İstiklal Ruhu Şiir Yarışması’nı” düzenleyerek, Düşman İşgalinden Kurtuluşunun coşku ve heyecanını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. 100. yılında Gediz İstiklal Ruhu Şiir Yarışmasına uzaktan yakından katılım sağlayan herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Şiir yarışmasında birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise bin TL ödül verileceği bildirildi.