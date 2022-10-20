Gediz’de ilkokullarda spor dalı eğitimi projesi başladı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan İlkokullar Spor Dalı Eğitimi Protokolü çerçevesinde 4.sınıflara yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İlçe Spor Müdürlüğünce çalışmalara başlandı.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde 357 öğrenci ile start verilen spor eğitimlerinde çocukların sporla buluşması ve gençlik döneminde kötü alışkanlıklara bulaşmadan sağlıklı bir hayat sürmesi ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Jimnastik, Voleybol, Taekwondo, Futbol, Basketbol branşlarında uzman antrenörler eşliğinde başlayan eğitimler çerçevesinde 4.sınıf öğretmenleri de projeye dahil olarak çalışmalara başladı.

İlkokul 4.sınıflarda başlayacak spor branş eğitiminin öğrencinin mezun olana kadar devam edeceğini belirten Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin; “İlkokulda başladığı spor branşını mezun olana kadar öğretmek istiyoruz. Ortaokulda, lisede spor branşındaki yeteneğinin tamamıyla ortaya çıkararak başarılı ve sağlıklı bir genç nesil oluşturmayı amaçlıyoruz.

Ülkemiz genelinde uygulamaya geçilen bu projeyi en erken başlatan Gediz oldu. Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi malzeme desteğinde bulunuyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okullar tesislerini açıyorlar. İnşallah bu proje ile ülkemize spor alanında yeni yıldızlar kazandırarak sağlıklı gençlik hedefimize ulaşacağız. Desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.