Gediz’de hafızlık icazet merasimi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 30 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Erkek Kur’an kursunda ve Yenigediz Merkez Kız Kur’an Kursu’nda hafızlığını ikmal eden toplam 30 hafız için Gediz Ulu Camii’nde ve Gediz Belediye Kültür Merkezi’nde “Hafızlık İcazet Merasimi” düzenlendi.

Program İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Hafız Ahmet Şamil Ok’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açış konuşmasını Gediz Müftüsü Sebahattin Turan yaptı. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin’in selamlama konuşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerif İmam Hatibi Hafız Ferruh Muştuer ve Hacı Bayram Veli Camii İmam Hatibi Hafız Ahmet Karalı Kur’an-ı Kerim tilavet ettiler. Okunan Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin dua etti. Hafızlara hafızlık icazet belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.