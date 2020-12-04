banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Haftanın son işlem günü ekonomide neler oluyor?
Haftanın son işlem günü ekonomide neler oluyor?
Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor
Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor
Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri
Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri

Gediz’de hafızlara belgeleri verildi

Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan Bedirhan Gündüz’e hafızlık belgesi verildi.

KÜTAHYA 04.12.2020, 11:30
Gediz’de hafızlara belgeleri verildi

Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan Bedirhan Gündüz’e hafızlık belgesi verildi.

15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursunda hafız olup, yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan 4. hafız Bedirhan Gündüz’ün hafızlık belgesi Müftülük Şube Müdürü Osman Avcı tarafından verildi.

Şube Müdürü Avcı, hafızları yetiştiren Kur’an Kursu hocalarını, hafızı ve ailesini tebrik etti.
Yorumlar (0)
13°
açık