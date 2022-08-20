Gediz’de futbol turnuvası

Kütahya’nın Gediz ilçesinde müftülük ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen ’Yaz Kur’an Kursu Futbol Turnuvası’ sona erdi.

Turnuvaya Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim gören öğrencilerden oluşan 11 takım katıldı. İki hafta devam eden turnuva yarı final ve final maçlarıyla sona erdi.

Gediz Belediyesi Sosyal Tesisleri Kapalı Halı Saha’da düzenlenen final maçlarına, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Müftülük Şube Müdürü Osman Avcı, sporcular ve aileleri katıldı.

11 takımın katıldığı turnuvada, Dayınlar Camii takımı şampiyon olurken, Fırdan Köyü Camii takımı ikinci, Gümele Köyü Camii takımı üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Müsabakalarda kıyasıya mücadele eden sporcuları tebrik eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Çok güzel bir turnuva oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gediz Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında, öğrenci kardeşlerimizin, gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kupa töreninin ardından günün anısına fotoğraf çekimi ile program sona erdi.