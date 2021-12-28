Gediz’de fahiş fiyat denetimi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe genelinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki tüm marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaparak, güncel fiyatları kayıt altına alıyor.

Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. İlçemiz genelindeki marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılarak kontrol edildi” dedi.

Bu süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat verilmeyeceğini belirten Başkan Akçadurak, “Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışverişlerinin devam ettirilmesi için denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.