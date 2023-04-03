Gediz’de evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis ekiplerince uzun süredir takibi yapılan şahıstan metamfetamin ele geçirildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve uzun süredir polis takibinde olan E.Ç.(42) isimli şahsın evine baskın yapıldı.

Şahsın evinde yapılan adli aramada 11 adet satışa hazır paketlenmiş metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan E.Ç. isimli şahıs Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan uyuşturucu operasyonlarının hız kesmeden devam edeceği bilgisi verildi.