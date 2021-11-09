Gediz’de ev yangını; 1 ölü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kızıltepe Mahallesi 318 Sokakta Hayrettin Karaoğlan’a ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bir şahsın yaşadığı bilgisi alması ile uzun uğraşlar sonucu evin kapısını kırarak içeri girdi. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve dumandan etkilendiği belirlenen ev sahibi Hayrettin Karaoğlan (68) itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Ambulansla önce Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Karaoğlan daha sonra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.