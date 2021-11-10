Gediz’de eTwinning projelerinde başarı belgeleri verildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yürüttükleri ’eTwinning projeleri ile eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi’ alan öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Gediz Öğretmenevinde düzenlenen törenle sertifikalarını alan öğretmenler, Türkiye ve Avrupa’daki okullarla işbirliği yapmalarına imkan sağlayan online proje ağı eTwinning platformunda Gediz’deki okullar ürettikleri projeler ve buna bağlı olarak aldıkları kalite ödülleriyle çalışmalarını taçlandırıldılar.

Geçtiğimiz yıl ve bu sene ürettikleri eTwinning projeleriyle başarı elde eden 14 okuldan 30 öğretmen projeleriyle 36 Ulusal Kalite Etiketi, 20 öğretmen de Avrupa Kalite Etiketi aldığını ifade eden Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “İlçemiz eğitim öğretim alanında her geçen yıl kaliteyi arttırma anlamında ilerlemekte. Akademik alanın yanı sıra, yerel ve uluslararası projelere katılım göstermek suretiyle okulun, çalışanlarının ve öğrencilerin vizyon ve ufuklarına katkı sağlamakta. eTwinning projelerinde ilçemizdeki öğretmenlerimiz güzel projeler üretmek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışındaki ortak okul, öğretmen ve öğrencilerle deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu projelerin devamında öğretmen ve öğrencilerimiz yurtdışında eğitim alma, staj yapma ve akranlarıyla işbirliği yapma imkanı elde ediyor. Proje yürütücüsü öğretmenlerimiz başta olmak üzere bu başarının altına imza atılmasında emeği ve desteği olanlara teşekkür ediyorum” dedi.