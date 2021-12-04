Gediz’de engelliler günü kutlaması

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda kutlama programı düzenlendi.

Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda düzenlenen programa; Gediz Belediye Başkan Vekili Mehmet Demirtaş, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Belediye Meclis Üyesi Gülşen Şener Erkan, Gediz Engelliler Derneği Temsilcisi Mevlüt Ayyüz, Daire Amirleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve aileleri katıldı.

15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Kemal Kaya günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada; “Toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. İnsanlar birbirlerinden farklı olabilir fakat eşit haklara sahiptirler. Engellileri anlamak için engelli olmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Kemal Kaya’nın konuşmasının ardından Müzik Öğretmeni Münevver Gökçe Aksoy ve Özel Eğitim Öğretmeni Mustafa Kütüklü yönetiminde özel öğrencilerden oluşan Ront gösterisi, şiir okunması, ritim gösterisinin gerçekleşmesinin ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilerin yapmış oldukları el işi sergisi gezildi.

Gediz Belediyesi tarafından hazırlanan hediyelerin protokol üyeleri tarafından, özel öğrencilere takdim edilmesiyle program sona erdi.

Gediz Belediye Başkan Vekili Mehmet Demirtaş, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyesi Gülşen Şener Erkan 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda düzenlenen program sonrasında, Gediz Ay Yüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek orada eğitim gören özel çocukların günlerini kutlayarak hediye takdim ettiler.