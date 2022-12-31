Gediz’de “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerince “En iyi narkotik polisi anne” semineri verildi.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacı ile yürütülen çalışmalar neticesinde, Mehmetçik Ortaokulu’nda 265 anne ve anne adayına eğitim verdi.

İki oturum halinde verilen seminerde uyuşturucu ile mücadele sürecinde velilerin ve annelerin desteğinin büyük önem taşıdığı vurgusu yapıldı.

Seminer sonunda katılımcılara “İki Ekmek” kısa film izletilerek UYUMA uygulamasının tanıtımı yapıldı.