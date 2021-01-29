banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
3 milletvekili CHP'den istifa etti
3 milletvekili CHP'den istifa etti
Ölen kuşuna böyle ağladı:
Ölen kuşuna böyle ağladı: "Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen"
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...

“Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası

Kütahya’nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

KÜTAHYA 29.01.2021, 15:50
“Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası

Kütahya’nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

Korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip çevrimiçi eğitime geçilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı tablet bilgisayar dağıtım kampanyasına, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının hayırsever işadamları da 55 tablet ile katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına gönderilen 55 tablet bilgisayar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Gediz Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk, Meclis Başkanı Cafer Güneş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Güneş, Yılmaz Özen ve Ticaret Odası Sekreteri Cavit Cengiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü şube yetkililerinin de yer aldığı teslim töreniyle ilgili olarak Başkan Vedat Öztürk "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve bizlerin en çok önem verdiği konuların başında eğitim geliyor. Her eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerimize kırtasiye malzemesi yardımı yapıyorduk. Ancak pandemi bu sene pek çok şeyi değiştirdi. Çocuklarımız uzun bir süredir uzaktan eğitim almak durumundalar. Hazırlıksız yakalanılan bu süreç nedeniyle bazı öğrencilerimizin gerekli eğitime ulaşamadıklarına şahit olduk. Bizler de imkanlarımız dahilinde, TOBB’un da desteğiyle bütçesi TOBB ve Odamız tarafından karşılanan 55 adet Bilgisayar tablet temin ettik. Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması amacıyla teslim ettik. 15 adet daha tablet bilgisayarımız gelecek. Uzaktan Eğitim Programı ile ilçemizdeki hiçbir çocuğun eğitimden mahrum kalmaması için Gediz Ticaret Odası olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğu destekten dolayı TOBB Başkanınız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm üyelerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

55 adet Tableti teslim alan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Covid-19 salgınına bağlı olarak, uzaktan erişim yoluyla eğitime devam ettiğimiz bu sürecin başından beri, öncelikle Bakanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve Hayırseverlerimiz tarafından, tablet ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini bir kez daha göstermiş olduk. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilenlerle birlikte, Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın” kampanyası kapsamında; İlçe Kaymakamlığımız öncülüğünde, Gediz Belediyesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Gediz OSB Yönetimi, Gediz Köy Muhtarları Derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla ilçemizde 700 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırıldı. Öğrencilerimiz adına büyük heyecan duyuyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Gediz Ticaret Odasına öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından teslim edilen tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13