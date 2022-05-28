Gediz’de eğitime destek platformu toplantısı yapıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Eğitime Destek Platformu toplantısı Kütahya İl Sorumlusu Mustafa Önsay, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Müftülük Şube Müdürü Osman Avcı, Okul müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla Gediz Belediyesi Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitime Destek Platformu, milli ve manevi değerlere sahip insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarından oluştuğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “ Platformun amacı eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini sağlamak, bu amaç için altyapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip Sivil Toplum Kuruluşları arasında ortak koordinasyon ve işbirliği yapmak” diye konuştu.

Bahadur; Platformun görevleri arasında Din ve değerlerimiz alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarını ve şahısları bu platform çatısı altında toplayarak, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştiriyoruz dedi.

Milli ve manevi değerleri geliştiren tarihi ve kültürel programlar düzenlenmesini de planladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “Öğrenciler için sportif, sosyal, sanatsal, kültürel, kişisel ihtiyaç ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmaları desteklemek gibi konular platform çerçevesinde gerçekleştiriliyor” dedi .