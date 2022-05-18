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Gediz’de doğa dostu öğrencilerden çevre temizliği
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, “Çevre Temizliği” projesi çerçevesinde Gediz Muhipler Göleti etrafında temizlik gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.
KÜTAHYA 18.05.2022, 15:28
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, “Çevre Temizliği” projesi çerçevesinde Gediz Muhipler Göleti etrafında temizlik gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.
Sosyal sorumluk projesi çerçevesinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri topluma, çevreye duyarlı, temiz bir çevre mesajı vererek doğanın önemine dikkat çektiler.
Sosyal sorumluluk projesi ile Muhipler Gediz Gölet’i çevresindeki çöpler toplanarak Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.