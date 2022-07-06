Gediz’de "Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans

Kütahya’nın Gediz ilçesinde "Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" Konulu Konferans düzenlendi.

15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Belediye Kültür Merkezinde "Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferansa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuz Arduç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İçe Müftü vekili Osman Avcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını İlçe Müftü Vekili Osman Avcı’nın yapmış olduğu program Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu 15 Temmuz gecesi ile ilgili sinevizyon gösterisi ile devam etti. Akabinde İl Müftü Yardımcısı Sayın İsa Ada tarafından "Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans verildi.

Konferansta Program İl Müftü Yardımcısı Sayın İsa Ada bazı grup ve şahısların kendi hedefleri ve çıkarları doğrultusunda dini metinleri yorumlamak suretiyle orta doğu ve İslam coğrafyasında dini istismar ettiğini, bu yolla da Müslüman halk üzerinde etkili olmaya çalıştığını ifade etti.

İl Müftü Yardımcısı İsa Ada, İslam kisvesine bürünmüş terör örgütlerinin İslam dinini istismar ederek samimi Müslümanları nasıl aldattığını ve bunlarla mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiği konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans hediye takdimi ile sona erdi.