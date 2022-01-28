Gediz’de devlet teşvikleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Devlet Teşvikleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Program sonunda Kütahya TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Sayar ve Kütahya Çalışma İş-Kur İl Müdürü Kamil Uçan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Özen, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Gökhan Sığanık, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Demirtaş ve Sait Aydemir eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarla sürekli istişare halindeyiz. Yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yapmış oldukları nazik ziyaretleri için Kütahya TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar’a, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Sayar’a ve Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan’a teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.