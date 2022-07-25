Gediz’de Derya Uluğ rüzgarı esti

Kütahya’nın Gediz İlçesinde kültür etkinlikleri çerçevesinde bu sene 18’ncisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali’nde ünlü sanatçı Derya Uluğ konser vererek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda 18’incisi düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali şenliklerinin birinci gününde Derya Uluğ konseriyle tüm vatandaşlar gece geç saatlere kadar eğlendi.

Akşam saatlerinde başlayan konsere, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden 10 bini aşkın vatandaş, şarkıları sanatçı ile birlikte seslendirdi.

Tüm izleyenlerin renkli bir gece geçirdiği konserin son bölümünde sahneye gelerek Derya Uluğ ve ekibine teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Tarhanası ve hediye takdim ederek, alanı dolduran izleyiciye teşekkür etti.

Başkan Akçadurak’a misafirperverliği ve nezaketinden dolayı teşekkür eden Derya Uluğ açıklamasında, “Gediz’de muhteşem bir konser verdik. Hem muhteşem kalabalığa hem orkestra arkadaşlarımın yanına gidip tek tek teşekkür eden zarif Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’a teşekkür ederim” diyerek Twitter sayfasında paylaşımda bulundu.

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı Gediz Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen konser sonunda yine aynı görsel güzellikte düzenlenen havai fişek gösterileri büyük bir ilgi ile izlendi.