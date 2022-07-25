Gediz’de Derya Uluğ coşkusu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu sene 18’ncisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali’nde ünlü sanatçı Derya Uluğ sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda düzenlenen 18. Geleneksel Gediz Tarhana Festivali’nin ilk gününde Derya Uluğ konseriyle tüm vatandaşlar gece geç saatlere kadar eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan konsere Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden 10 bini aşkın vatandaş, şarkıları sanatçı ile birlikte seslendirdi. Tüm izleyenlerin renkli bir gece geçirdiği konserin son bölümünde sahneye gelerek Derya Uluğ ve ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Akçadurak, Gediz tarhanası ve hediye takdim ederek, alanı dolduran izleyicilere teşekkür etti.

Başkan Akçadurak’a misafirperverliği ve nezaketinden dolayı teşekkür eden Derya Uluğ, Twitter hesabından da “Gediz’de muhteşem bir konser verdik. Hem muhteşem kalabalığa hem orkestra arkadaşlarımın yanına gidip tek tek teşekkür eden zarif Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’a teşekkür ederim” şeklinde paylaşımda bulundu.

Gediz Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen konser sonunda düzenlenen havai fişek gösterileri büyük bir ilgi ile izlendi.