Gediz’de ’Cami gençlik buluşmaları’ programı

Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü tarafından ’Cami’de gençlik buluşmaları’ programı düzenliyor. Proje çerçevesinde Serdar Camii’nde gençlik buluşması programı düzenlendi.

Programa İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Vaiz Erdoğan Tuna, Gençlik Koordinatörü, Manevi Danışman, öğretmenler ve gençler katıldı.

Gençlerle beraber kılınan Yatsı Namazı sonrası Gediz İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Suna, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Akabinde İlçe Müftüsü Sebahattin Turan "İdeal Gençlik" konulu sohbet etti. Programın devamında camiye gelen gençler şiir ve yazı okuduktan sonra ödüllü bilgi yarışması yapıldı. Program İlçe Müftüsü Sebahattin Turan’ın yapmış olduğu dua ile sona erdi.

Program bitiminde gençlere ikramda bulunuldu.