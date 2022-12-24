Gediz’de “Bir yılı daha geride bırakırken geçmişin muhasebesi geleceğin değeri” konulu konferans

Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve TDV Genel Müdürü İzani Turan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bir yılı daha geride bırakırken geçmişin muhasebesi geleceğin değeri” konulu konferans düzenlendi.

Konferans Ulu Camii İmam Hatibi İsmail Karakaş’ın Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Sebahattin Turan yaptı. Daha sonra Fatih 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencileri tarafından semazen gösterisi yapıldı.

Minik öğrencilerinin gösterisinin ardından konuşan İzani Turan, hayatın akışı içinde geçmişten geleceğe doğru yürüyen insanoğlunun hataları da olabileceğini, hataları düzeltmenin yolunun da tövbe olduğunu belirtti.

Turan, bir yılı geride bırakırken geçmişin muhasebesi yapılmalı, gerekli derslerin çıkarılarak geleceğin planlamasının gerekli olduğunu söyledi.

Konferansa Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Uşak İl Müftüsü Vekili Veli Vehbi Bardakçı, Bursa İl Müftü Yardımcısı Nurullah Koçhan, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, çevre İlçe Müftüleri, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.