Gediz’de bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen N.A. (23) isimli şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından şahsın üzerinde yapılan adli aramada 2 kutu symra isimli yeşil reçete ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Şahsın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.