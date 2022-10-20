Gediz’de bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı iddia edilen şahsın üzerinde 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığ istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı bilgisi edinilen E.A. (26) isimli şahsın ikametgahında ve üzerinde yapılan adli aramada, 1 gram

metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.