banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde
Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!
Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!
Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!
Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!

Gediz’de bir evde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

KÜTAHYA 03.04.2021, 18:35
4
Gediz’de bir evde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eskigediz Beldesi Camikebir Mahallesinde S. K isimli şüphelinin evinde yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
17°
açık