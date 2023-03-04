Gediz’de bağışlanan canlı hayvanların etleri kavurma yapılıp deprem bölgesine gönderildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde depremzedeler bağışlanan canlı hayvanlar kavurma yapılarak deprem bölgesine gönderildi.

Gedizli hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 59 küçükbaş ve 1 büyükbaş canlı hayvan belediye mezbahasında kesildi. Daha sonra gönüllü esnaflar tarafından kavurma yapılarak depremzedelere gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7, 7.6 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gediz Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası aralıksız devam ediyor. Depremin hemen ardından belediye tarafından bölgeye çok sayıda iş makinesi ile arama kurtarma ekibi ve çok sayıda yardım malzemesi yüklü tır gönderildi. Başlatılan yardım kampanyasına bugüne kadar vatandaşlar büyük destek verirken, toplanan yardımlar AFAD koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak vatandaşlar tarafından 59 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan bağışlandığını, bağışlanan hayvanların veteriner hekim kontrolünde Gediz Belediyesi mezbahasında kesilip; gönüllü esnaflarımız tarafından kavurma yapılıp vakumlanarak sağlıklı bir şekilde depremden etkilenen bölgelere yollandığını söyledi.

İlçe halkının depremde etkilenen vatandaşlar için hep birlikte yardım için kenetlendiğini ifade eden Başkan Akçadurak, “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız ilk günden beri tek yürek olan, ilçe halkımıza, esnaflarımıza küçük büyük katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.