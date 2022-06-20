Gediz’de babalar günü ve karne şenliği etkinliği düzenlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle, belediye tarafından her yıl düzenlenen "Babalar Günü ve Karne Şenliği" etkinliği Adnan Menderes Kültür Parkı’nda gerçekleştirildi.

Şişme alan oyunlarıyla başlayan şenlik babalar günü etkinliği ile birleştirildi ve hem çocuklara hem de büyüklere eğlenceli anlar yaşatıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler akşam saatlerine kadar sürdü.

Düzenlenen programa Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belediye Meclis üyesi Hüseyin Tüysüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, halat çekme, balon şişirme, balon patlatma, çuval yarışı, yüz boyama, ip atlama ve bilgi yarışmaları ile babalar ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Yarışmalar devam ederken, yaz tatiline giren öğrenciler için düzenlenen Karne şenliğinde tüm öğrenciler şişme oyun parklarında doyasıya eğlenerek, pamuk şekeri dağıtıldı.

Dereceye giren yarışmacılara Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından uçurtma ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Belediyemiz kültür etkinlikleri içerisinde "Babalar Günü ve Karne Şenliği" etkinlikleri ile güzel bir organizasyon düzenledik. Etkinliğe katılan babalar ve çocuklarımız eğlenceli bir gün geçirdiler. Bu duygu ve düşüncelerle aile kurumunun maddi ve manevi destekçisi, karşılıksız sevgi, şefkat ve fedakârlık timsali olan tüm babalarımızın babalar gününü kutluyor, aileleri ile birlikte nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Ayrıca 2021-2022 eğitim-öğretim yılını tamamlayan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın karne heyecanlarını onlarla birlikte paylaşıyor, tüm öğretmen ve öğrencilerimize güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.