Gediz’de Arı Yetiştiriciliği Kursu

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede arıcılık faaliyeti gösteren üreticilere Arı Yetiştiriciliği Kursu verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ilçemizde arıcılık faaliyeti gösteren üreticilerimize yönelik Arı Yetiştiriciliği Kursu verildi. Kurs çerçevesinde 25 üreticimize arı yetiştiriciliği, hastalıklara karşı korunma ve kontrol yöntemleri ile verimlilik konularında eğitimler yapıldı” denildi.