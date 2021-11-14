Gediz’de araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.A, T.S., B.Ö. isimli şüphelilerin İzmir’den uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Polisi gören şahıslar, uyuşturucuyu camdan atmasına rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadılar. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.