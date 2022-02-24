Gediz’de annelere kurs

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan giyim kursunda aileler zamanını verimli geçirerek çocuklarının eğitimlerinin tamamlanmasını bekliyorlar.

Daha öncesinde çocuklarının eğitimlerini can sıkıntısı içerisinde bekleyen aileler, Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurs sayesinde hem motive oluyor, hem de moral ve motivasyonları artıyor. Bu sayede aileler, çocuklarıyla daha iyi zaman geçirme imkânı buluyor.

20 kursiyer ile kursa başladıklarını belirten Gediz Halk Eğitim Merkezi ve ASO usta öğreticilerinden Banu Cengiz, “Kursiyerlerimize dikiş, etamin işi, boncuk işi, makrome ve keçe işlerini öğreterek el becerilerinin arttırıyoruz” dedi.