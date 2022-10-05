Gediz’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde sporcular tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Gediz Kaymakamlık Binası önünden devam ederek Gediz Belediyesi Hizmet Binası önünde son buldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Gediz Belediyesi önünde düzenlenen etkinliklere; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Yiğit Palas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Belediye Meclis Üyesi Gülşen Şener Erkan, Öğrenciler ve Sporcular katıldı.

Her yaştan insanın düzenli spor aktivitelerine katılmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri içerisinde, Jimnastik, Teakwonda, Müzik dinletisi ve Halk Oyunları gösterisi düzenlendi.

İnsanların spora kazandırılması ve özellikle çocukların spora başlamalarını sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan spordur. Amacımız Gediz’de sporun hak ettiği yeri alması ve her hanede spor yapan kişi sayısını artırmaktır. Herkesin amatör bir spor dalı ile ilgilenmesini temenni ediyorum” dedi.