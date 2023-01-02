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Gediz’de “Ailece camideyiz, milletçe duadayız” sabah namazı buluşması
Kütahya’nın Gediz ilçesi Salur Camii’nde "Ailece camideyiz, milletçe duadayız" temalı sabah namazı buluşması programı düzenlendi.
KÜTAHYA 02.01.2023, 10:31
Kütahya’nın Gediz ilçesi Salur Camii’nde "Ailece camideyiz, milletçe duadayız" temalı sabah namazı buluşması programı düzenlendi.
Düzenlenen programa İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Şube Müdürü Osman Avcı, daire personeli, mahalle muhtarı, din görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve Gediz halkı katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Ulu Camii Müezzin Kayyımı İsmail Karakaş tarafından tesbihat yapıldı.
Akabinde İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, sohbet etti.
Program yapılan dua ile sona erdi. Katılımcılara, kahvaltı ikramında bulunuldu.