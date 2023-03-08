Gediz’de ’Afetlere Hazırlık Toplantısı’ yapıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde afetlere hazırlık toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gediz’de muhtemel meydana gelebilecek depremlere hazırlıklarla ilgili toplantı yapıldı.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak başkanlığında düzenlenen toplantıya, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Görevlisi Müzeyyen Aygün, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Ahmet Yiğit Palas, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Yalçın, İlçe Daire Amirleri, STK Temsilcileri, Belde Belediye Başkanları ve fay hattı üzerinde bulunan köylerin muhtarları katıldı.

Toplantıda, yürütülen çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin bilgilerin yer aldığı sunum eşliğinde, kaymakamlık, belediye ve ilgili kurumların verdikleri hizmet ve destekler ele alındı.

Kaymakam Alkan ve Başkan Akçadurak’ın konuşmalarının ardından, ilçede muhtemel deprem anında kurumlar arası yapılacak çalışmalar, izlenecek yol haritası, yöntemler hususu ve koordinasyon konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Afet ve Acil Durum hizmetlerinin ilçe düzeyinde etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasının değerlendirildiği toplantıda; başta tahliye, barınma, çadır ve konteyner kent, beslenme, enerji, haberleşme ve iletişim, ulaştırma ve altyapı, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme konuları görüşüldü.