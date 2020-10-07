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Gediz’de 50 kök kenevir ele geçirildi
GEDİZ’DE 50 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
KÜTAHYA 07.10.2020, 10:46
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Kütahya Gediz İlçesinde düzenlenen operasyonda bahçeye ekilmiş 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.M. isimli şahsın Eskigediz Beldesinde bir baheçede kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler bahse konu bahçede ve H.M. isimli şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 50 kök Kenevir keneviri ele geçirdi. Kenevir bitkileri imha edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.
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