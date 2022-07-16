Gediz’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle ilçemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev’in katılımlarıyla düzenlendi.

Düzenlenen programa; Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Protokolü, İlçe Daire Amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, 15 Temmuz Gazisi Başçavuş İsmail Oğuz, Şehit Yakınları, Gaziler, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saat 20:30 da Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla devam etti.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe teşebbüsüdür ve Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.Şehit ve Gazilerimizden bizlere miras kalan bu aziz yurdu savunmak ve korumak sorumluluğuyla, 15 Temmuz gecesi yaşanılanları unutturmamak ve bir daha böylesi hain kalkışmalara mahal vermemek adına aziz milletimize ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu kahramanlık ruhunu daima anlatmalıyız. Vatan uğrunda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan, 15 Temmuz destanını yazan Aziz Milletimize en kalbi saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından vatandaşlara hitap eden Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev, 15 Temmuz gecesi darbe sırasında yaşanılanları anlattı.

Program; Gediz Belediyesi önündeki led ekrandan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının yayınlanmasıyla devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi Belediye Meydanı’nda bekleyen vatandaşlara Gediz Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

15 Temmuz darbe girişiminin bir sembolü haline gelen ve darbe girişiminin kırılma anı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet ediş saati olan saat 00:13’de ilçenin tüm camilerinden sela okunmasıyla Demokrasi Nöbeti devam etti.