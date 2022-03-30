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Gediz Üzümlü köyünde budama teknikleri eğitimi
Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve üreticilerine uygulamalı budama teknikleri eğitimi verildiği bildirildi.
KÜTAHYA 30.03.2022, 13:22
Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve üreticilerine uygulamalı budama teknikleri eğitimi verildiği bildirildi.
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personellerince ilçemize bağlı Üzümlü Köyünde ceviz kiraz vişne ağaçlarında budama uygulaması gerçekleştirildi” denildi.