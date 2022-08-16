Gediz Ülkü Ocakları 3 bin kişiye aşure dağıttı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Halkbankası karşısında düzenlen aşure dağıtım etkinliğine MHP Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel ve Gediz Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Gürlekli katıldı.

Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen MHP İlçe Başkanı Necdet Akel, "Yapılan ibadetleri ve edilen duaları Allah kabul etsin. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Muharrem ayıyla birlikte aşure etkinliği de bizim örfümüzün içinde var. Bolluk ve bereketin sembolü Aşure gününün hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Gediz Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Gürlekli ise, Gediz Ülkü Ocakları olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirerek, hem muharrem ayının hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Gediz Ülkü Ocakları tarafından yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirildi.