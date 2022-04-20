Gediz termal tatil köyün su kuyusu faaliyete geçti

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Termal Tatil Köyü’nün içme suyu ihtiyacını daha verimli ve nitelikte karşılamak amacıyla yapılan yeni kuyuda incelemelerde bulundu.

İncelemelere, Başkan Akçadurak’a Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Önümüzdeki günlerde açılışını düzenleyeceğimiz Gediz Termal Tatil Köyü’nün içme suyu ihtiyacını daha verimli ve nitelikli şekilde karşılamak hem bugün hem de gelecekte de daha sağlıklı bir şekilde faydalanabilmek için yeni su kuyusu kazandırılarak faaliyete geçirildi dedi.

Başkan Akçadurak; “Abide Köyü Hamidiye Köprüsü yanında bulunan içme suyunun debisinin arttırılması için faaliyete geçirilen kuyu debisi 40 litre saniye olarak hizmete sunuldu. Yeni kazandırılan su kuyuları ile birlikte Ilıca Termal Tatil Köyümüzün su konusunda geleceğini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.