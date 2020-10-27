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Gediz-Simav-Demirci ayrımında yol yapım çalışmaları

GEDİZ-SİMAV-DEMİRCİ AYRIMINDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI

KÜTAHYA 27.10.2020, 12:10
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Gediz-Simav-Demirci ayrımında yol yapım çalışmaları

Özel bir şirket tarafından yapımı devam eden Gediz-Simav-Demirci ayrımı karayolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

2017 yılında yapımına başlanan ve 60 kilometre olması planlanan Gediz-Simav-Demirci arası BY standardındaki yolda, yapım çalışmaları ve ikmal işi kapsamında, zemin iyileştirme, heyelan engelleme, taş duvar imalatı çalışmaları sürüyor.

Ayrıca Gediz-Abide-Uşak kavşağından Ilıca Termal Tatil Köyü ve Simav istikameti arası bitümlü temel BKT sıcak karışık asfalt kaplama yol yapım çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Bölge turizmi açısından Gediz için önemli bir turizm merkezi olan Ilıca termal tatil köyünün ulaşım konusunda daha hareketli ve konforlu bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Termal turizmde marka atılımlar yaparak, bir yandan yeni yatırımlar yapıyor, diğer yandan da mevcut tesislerimize nicelik ve nitelik kazandırıyoruz. Ayrıca yapımı devam eden Gediz-Simav-Demirci ayrımı karayolu çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçemize ve bölgemize ekonomik olarak büyük katkılar sağlayacak olan Gediz Termal Tatil Köyü birinci etap inşaatlarının planlanan sürede devam ediyor. Tamamlandığında ülke ve bölge turizminin cazibe merkezlerinden birisi olacağına inancımız sonsuzdur ”ifadelerini kullandı.

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