Gediz Sağlık Hizmetleri MYO’da, “Dünya Otizm Farkındalık Günü” etkinliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu idarecileri ve Çocuk Gelişimi Programı koordinatörlüğünde düzenlenen, Tohum Otizm Vakfı’nın bu yıl “Otizme Kırmızı Işık Yak” daveti ile yapılan farkındalık etkinliğine, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 1. sınıf öğrencileri ile Bölüm Hocaları katıldı.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri kırmızı giyerek, otizmlileri hayatın her alanında kabul ettiklerini ilan ettiler.