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Gediz Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinden pazarcılara destek
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri “Sosyal Sorumluluk Projeleri” dersi çerçevesinde pazar yerinde pazarcılara yardım etti.
KÜTAHYA 15.04.2022, 10:20
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri “Sosyal Sorumluluk Projeleri” dersi çerçevesinde pazar yerinde pazarcılara yardım etti.
Pazar yerinde satış yapan pazarcı esnafı öğrencilerin yardımı karşısında şaşkınlık yaşarken, memnuniyetlerini dile getirdiler.
Öğrenciler ise etkinlik esnasında keyifli anlar yaşadı.