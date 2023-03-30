Gediz protokolü depremzede ailelerle iftarda buluştu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde afet bölgesinde Gediz’e gelen depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Türkiye’yi sarsan büyük felaketin ardından deprem bölgesinden tahliye edilen afetzede vatandaşlar için Gediz Belediye Kültür Salonunda iftar programı düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına, Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Protokol üyeleri ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında Kaymakam Hakan Alkan depremzede vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Oruçların açılmasının ardından program İlçe Müftüsü Sebahattin Turan’ın duasıyla sona erdi.