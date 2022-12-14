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Gediz OSB’de yönetim kurulu seçimleri yapıldı
Kütahya’nın Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu seçimleri yapıldı.
KÜTAHYA 14.12.2022, 12:02
Kütahya’nın Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu seçimleri yapıldı.
Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan yönetim kurulu seçimleri 2 liste halinde gerçekleştirildi.
Mevcut Başkan İbrahim Başol ile Fatih Bakırdemir’in listelerinin yarıştığı seçimde, İbrahim Başol’un İshak Pekbilgin, Süleyman Akgün, Mehmet Kıcıroğlu, Yunus Altıngemi, Soykan Bayrak, Barbaros Hayrettin Aldanoğlu, Musa Çelikel ve Mehmet Döner’den oluşan listesi 19 oy alırken, Fatih Bakırdemir’in listesi 13 oy aldı.
Seçimin ardından yönetim kurulu toplanarak, Gediz Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin yeni başkanını seçmesi bekleniyor.